WPP Aktie: In selten guter Lage!

Weitere Suchergebnisse zu "WPP":

Die WPP-Aktie wird von Analysten langfristig als "Gut" eingestuft, basierend auf 5 positiven Bewertungen und keiner neutralen oder schlechten Bewertung. Es gab keine Aktualisierungen seitens der Analysten im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten liegt bei 1216 GBP, was einer erwarteten Performance von 72,97 Prozent entspricht, da der derzeitige Kurs bei 703 GBP liegt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die WPP-Aktie kurzfristig als neutral betrachtet, da der 7-Tage-RSI bei 60,4 Punkten liegt. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung von 47,11 Punkten. Somit wird die WPP-Aktie insgesamt als neutral eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine geringe Aktivität und eine kaum veränderte Stimmung, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung der WPP-Aktie führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Einschätzung der WPP-Aktie, basierend auf den Analysen von Analysten, dem RSI, dem Anleger-Sentiment und der Kommunikation im Netz.