WPP Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet kann wichtige Erkenntnisse zur Einschätzung einer Aktie liefern. Bei Wpp zeigen sich interessante Ausprägungen in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Analysten bewerten die Wpp-Aktie aktuell als "Gut". In den letzten zwölf Monaten wurden 4 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Auch in Reports jüngeren Datums kommt man im Schnitt zur gleichen Beurteilung. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 945 GBP, was einem Aufwärtspotential von 27,36 Prozent entspricht. Alles in allem erhält Wpp eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Wpp bei 759,28 GBP liegt, während die Aktie selbst bei 742 GBP gehandelt wird. Die Distanz zum GD200 beträgt -2,28 Prozent, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 742,2 GBP, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Wpp von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut". Allerdings zeigen weitere Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten, dass gleich viele "Gut"- wie "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.