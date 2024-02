WPP Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Weitere Suchergebnisse zu "WPP":

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge präzise und frühzeitig zu erkennen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Wpp jedoch kaum verändert, weshalb das Unternehmen von Experten eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für die Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Wpp liegt bei 50,36, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25 für die Wpp bewegt sich bei 37, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Einstufung von "Neutral" in dieser Kategorie.

Analysten schätzen die Aktie der Wpp auf langfristiger Basis als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analysten haben 4 die Aktie als "Gut" bewertet, während 1 sie als "Neutral" einschätzt. Im Mittel erwarten die Analysten ein Kursziel in Höhe von 945 GBP, was einer Erwartung in Höhe von 20,69 Prozent entspricht.

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Wpp eingestellt waren. Trotzdem waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Insgesamt erhält Wpp daher von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.