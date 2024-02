WPP Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Weitere Suchergebnisse zu "WPP":

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Aktie von Wpp ist laut Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien insgesamt sehr negativ. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die ausgewertet wurden, um eine weitere Bewertungsbasis für die Aktie zu erhalten. Es wurde festgestellt, dass in den letzten Tagen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird. Auch die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien hat zu einem überwiegend negativen Ergebnis geführt, mit 0 schlechten und 5 guten Signalen. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Der GD200 des Wertes liegt bei 779,04 GBP, während der Kurs der Aktie (782 GBP) um +0,38 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt eine Abweichung von +3,88 Prozent, was wiederum zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich eine Verschlechterung der Stimmungslage bei Wpp in den letzten vier Wochen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht". Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat in den letzten Wochen leicht abgenommen, was ebenfalls zu einer negativen Bewertung führt.

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate zeigen, dass von insgesamt 5 Analystenbewertungen 4 als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem Durchschnittsrating von "Gut" für das Wertpapier. Kurzfristig liegen innerhalb eines Monats 2 "Gut", 1 "Neutral" und keine "Schlecht"-Einschätzungen vor, was zu einer aktuellen Bewertung als "Gut" führt. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten deuten darauf hin, dass die Aktie um 20,84 Prozent steigen könnte, was zu einer positiven Empfehlung führt. Insgesamt erhält Wpp also von den Analysten ein Rating als "Gut".