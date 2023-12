WPP Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Weitere Suchergebnisse zu "WPP":

Die technische Analyse der Aktie der Wpp Group PLC zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 808,97 GBP. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs bei 753 GBP, was einem Unterschied von -6,92 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Betrachtung wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (718,91 GBP) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,74 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Bei der Einschätzung der Aktienkurse spielen neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle. Die Analyse der sozialen Plattformen ergab überwiegend negative Kommentare zu Wpp, obwohl in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen aufgegriffen wurden. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung basierend auf der Stimmung. Die Betrachtung von Handelssignalen ergab sechs "Gut"-Signale, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Wpp in den letzten Wochen deutlich verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde als nicht außergewöhnlich gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 33,33 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 zeigt ebenfalls weder überkauft noch überverkauft an (Wert: 35,31), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Wpp eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.