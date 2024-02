WPP Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse von Aktienkursen. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen und zeichnet dies auf. Für die Wpp-Aktie liegt der aktuelle RSI-Wert bei 32,26, was als neutral eingestuft wird. Wird der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 1, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Insgesamt wird die RSI-Einstufung als "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Wpp zeigt sich in den Diskussionsforen und sozialen Medien als neutral. In den vergangenen Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Analyse der Handelssignale aus den sozialen Medien ergibt eine Empfehlung im "Gut"-Bereich.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie von Wpp spiegeln eine unterdurchschnittliche Aktivität in den Diskussionen wider, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Jedoch zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die langfristige Stimmungslage der Aktie als "Gut" bewertet.

Die Analysteneinschätzung für die Wpp-Aktie ist insgesamt positiv. Von insgesamt 18 Analysten werden 4 als "Gut", 1 als "Neutral" und keiner als "Schlecht" eingestuft. Auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat ergibt ein überwiegend positives Bild. Das durchschnittliche Kursziel wird auf 945 GBP geschätzt, was einer Erwartung von 21,12% entspricht. Basierend auf den Analystenschätzungen erhält die Aktie die Bewertung "Gut".