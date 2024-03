WPP Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Weitere Suchergebnisse zu "WPP":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf betrachtet. Für die Wpp-Aktie beträgt der RSI aktuell 54,29, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Auch der RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt einen neutralen Wert von 69. Insgesamt wird die Wpp-Aktie daher als neutral eingestuft.

Im Rahmen der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Wpp-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser Wert liegt aktuell bei 763,22 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 707,2 GBP deutlich darunter liegt. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch auf Basis der letzten 50 Handelstage, bei einem gleitenden Durchschnitt von 746,3 GBP und einem letzten Schlusskurs von 707,2 GBP. Somit wird die Wpp-Aktie auch auf Basis der einfachen Charttechnik insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Wpp zu beobachten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die abnehmende Aufmerksamkeit zu der Aktie deutet ebenfalls auf ein "Schlecht"-Rating hin.

Die Bewertungen von Analysten zeigen, dass die Wpp-Aktie aus den letzten zwölf Monaten im Schnitt als "Gut" eingestuft wird. Kurzfristig wird die Aktie sogar als "Gut"-Titel betrachtet, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 945 GBP, was einer Steigerung um 33,63 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Wpp-Aktie somit aus Analystensicht eine "Gut"-Empfehlung.