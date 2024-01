WPP Aktie: Einfach nur Spitze!

Weitere Suchergebnisse zu "WPP":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Bei Wpp beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 36,72 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 32,98 eine ähnliche Einschätzung, wodurch die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Statistische Auswertungen zeigen einen Überhang von Kaufsignalen in Bezug auf das Unternehmen Wpp in den letzten zwei Wochen. Dies führt zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Bei der Analysteneinschätzung wird die Aktie der Wpp auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel eingestuft, basierend auf den Bewertungen von 18 Analysten. Diese Einschätzung wird durch ein erwartetes Kursziel in Höhe von 1216 GBP gestützt, was einer Einstufung als "Gut" entspricht.

Die Stimmung für Wpp hat sich in den vergangenen Wochen deutlich verbessert, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet wird. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien für Wpp zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, wodurch die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Insgesamt wird die Aktie der Wpp aufgrund der genannten Faktoren auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.