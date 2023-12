Vorsicht vor Vodafone!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Mittel zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100. Der RSI von Vodafone beträgt 88,79, was als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 73,01, was ebenfalls eine Einstufung als "Schlecht" ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Schlecht".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls eine Bewertung als "Schlecht" für Vodafone. Der GD200 des Wertes verläuft bei 79,4 GBP, während der Kurs der Aktie bei 65,14 GBP liegt, was einer Abweichung von -17,96 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage von 74,35 GBP zeigt eine Abweichung von -12,39 Prozent, was erneut zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien spiegelt eine überwiegend negative Stimmung der Marktteilnehmer gegenüber Vodafone wider. In den letzten Tagen gab es fünf positive und sechs negative Tage, und an drei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt. Die Mehrheit der Handelssignale zeigt ebenfalls in die "Schlecht"-Richtung, was insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating für die Anlegerstimmung führt.

Die Diskussionen im Internet können Stimmungen verstärken oder verändern. Bei Vodafone wurde eine starke Diskussionsintensität gemessen, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls eine positive Veränderung, wodurch das langfristige Stimmungsbild als "Gut" eingestuft wird.

