WPP ADR löst Jubelsturm aus!

Die Technische Analyse für die Wpp-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 808,97 GBP liegt, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 753 GBP liegt. Dies entspricht einer negativen Differenz von -6,92 Prozent und bewertet die Aktie als "Schlecht". Hingegen liegt der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 718,91 GBP, nahe dem letzten Schlusskurs, was einer positiven Differenz von +4,74 Prozent entspricht und die Bewertung auf "Neutral" anpasst.

Die Analysteneinschätzung bewertet die langfristige Perspektive der Wpp-Aktie als "Gut", basierend auf den Einschätzungen von 18 Analysten, von denen 6 die Aktie als "Gut" bewerten. Für den vergangenen Monat liegt das Gesamturteil ebenfalls bei "Gut" und das mittlere Kursziel wird auf 1216 GBP geschätzt.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für die Wpp-Aktie in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch keine außergewöhnliche Aktivität, wodurch die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Wpp-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis, was zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse führt.