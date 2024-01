WPP ADR Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv für das Unternehmen Wpp. Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Gut".

Die Stimmung und das Interesse in der Internet-Kommunikation lassen sich präzise und frühzeitig erkennen. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Wpp deutlich verbessert, weshalb das Unternehmen von uns eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt für Wpp keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) zur Einschätzung, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, zeigt für Wpp auf 7- und 25-Tage-Basis neutrale Werte. Die Aktie wird daher in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Wpp-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 805,41 GBP lag. Der letzte Schlusskurs weicht davon um 4,37 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Wpp-Aktie eine "Gut"-Bewertung, basierend auf den genannten Kriterien.