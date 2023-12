WPP ADR Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich der Aktie von Wpp. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu dieser neutralen Bewertung beiträgt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -8,36 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auf der anderen Seite ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt.

Die Analysten haben insgesamt 6 Bewertungen für die Wpp-Aktie abgegeben, von denen alle positiv waren. Die durchschnittliche Kursprognose von 1216 GBP für das Wertpapier ergibt ein Aufwärtspotenzial von 62 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Allerdings wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt neutralen Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Dennoch wurden auch 5 positive Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Insgesamt wird die Aktie von Wpp auf Basis der verschiedenen Bewertungskriterien als "Neutral" eingestuft.