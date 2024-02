WPP ADR Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Die Wpp-Aktie wird derzeit als "Neutral" eingestuft, da der Aktienkurs von 770,2 GBP einen Abstand von -1,21 Prozent zur 200-Tage-Linie von 779,64 GBP hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 751,63 GBP, was einer Differenz von +2,47 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Neutral"-Signal darstellt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ waren. Dies zeigt sich auch in den letzten ein bis zwei Tagen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Aktie führt. Allerdings ergaben tiefere Analysen, dass in letzter Zeit hauptsächlich positive Signale im Vordergrund standen, weshalb die Bewertung insgesamt "Neutral" ausfällt.

Die Stimmungslage der Anleger verschlechterte sich im vergangenen Monat, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Zudem wurde die Aktie weniger intensiv diskutiert, was ebenfalls zu einer negativen Bewertung führt.

Auf langfristiger Basis wird die Aktie der Wpp von Analysten als "Gut" eingestuft, basierend auf Bewertungen von insgesamt 18 Analysten. Die jüngsten Analysen führen ebenfalls zu einem Gesamturteil von "Gut", mit einem durchschnittlichen Kursziel von 945 GBP, was einer Erwartung von 22,7 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Gut".