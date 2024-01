WPP ADR Aktie: Was ist hier nur passiert?

Weitere Suchergebnisse zu "WPP":

Die Wpp-Aktie hat in den letzten Tagen eine leichte Aufwärtsbewegung verzeichnet und liegt aktuell um 4,74 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Neutral". Im Gegensatz dazu zeigt die Bewertung auf Basis der vergangenen 200 Tage eine Distanz zum GD200 von -6,92 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht" Einstufung führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien spiegelt größtenteils negative Einstellungen der Marktteilnehmer gegenüber Wpp wider, mit insgesamt vier positiven und sieben negativen Tagen. Die neuesten Unternehmensnachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage hingegen sind vorwiegend positiv. Aufgrund dieser gemischten Stimmung erhält Wpp eine "Neutral"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in dieser Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die überwiegende Mehrheit in die positive Richtung zeigt, was zu einer "Gut" Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt erhält Wpp von der Redaktion eine "Neutral"-Rating bezüglich der Anlegerstimmung.

Im technischen Analysebereich wird für die Wpp-Aktie ein aktueller Relative Strength Index (RSI) Wert von 33,33 angegeben, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und somit zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25 Wert von 35, was ebenfalls auf eine neutrale Position hinweist. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI die Einstufung als "Neutral".

Die langfristige Stimmung rund um die Wpp-Aktie zeigt laut der Sentiment und Buzz-Analyse eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was zu einer "Neutral"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt. Insgesamt wird der Wpp-Aktie somit eine "Schlecht"-Note in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild gegeben.