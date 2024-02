WPP ADR Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Die Analystenbewertung für die Wpp-Aktie in den letzten zwölf Monaten zeigt, dass von insgesamt 5 Analystenbewertungen 4 als "Gut" und 1 als "Neutral" eingestuft wurden. Dies ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Kurzfristig betrachtet ergibt sich ein ähnliches Bild, mit 2 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einschätzungen innerhalb eines Monats. Somit wird die Aktie derzeit als "Gut" bewertet. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 945 GBP, was bedeutet, dass die Aktie um 20,84 Prozent steigen könnte. Die daraus resultierende Empfehlung ist daher ebenfalls "Gut". Zusammenfassend erhält Wpp von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt negative Stimmung bei den Anlegern in Bezug auf Wpp. In den vergangenen zwei Wochen dominierten negative Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Analyse der Meinungen der Anleger in den sozialen Medien zeigt 0 "Schlecht"- und 5 "Gut"-Signale. Somit ergibt sich auf dieser Ebene eine "Gut"-Empfehlung, während die Gesamtstimmung der Anleger als "Neutral" eingestuft wird.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich Wpp haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat ebenfalls leicht abgenommen, da in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Wpp auf dieser Ebene daher ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Wpp-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder "überkauft" noch "überverkauft" ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (49) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (37,34) deuten auf ein "Neutral"-Rating hin.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Bewertungsfaktoren eine uneinheitliche Einschätzung der Wpp-Aktie, wobei die Anlegerstimmung besonders negativ ist.