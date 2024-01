WPP ADR Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Die Aktie von Wpp wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analysten wurden 6 Bewertungen als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft. Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Wpp aus dem letzten Monat vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 1216 GBP, was einer Erwartung von 57,68 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 771,2 GBP liegt. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Wpp festgestellt. Besonders in den sozialen Medien gibt es positive Auffälligkeiten, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen wurde ebenfalls positiv bewertet.

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen insgesamt positive Meinungen und Themen rund um Wpp. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen angesprochen, und es konnten insgesamt acht positive Handelssignale ermittelt werden. Dadurch wird die Aktie von Wpp als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 804,52 GBP für den Schlusskurs der Wpp-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 771,2 GBP, was eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 724,77 GBP, was eine "Gut"-Bewertung für die Aktie ergibt.

Insgesamt wird die Aktie von Wpp aufgrund der Analysteneinschätzungen, des Stimmungsbildes, der Anlegerdiskussionen und der technischen Analyse als "Gut" bewertet.