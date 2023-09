WORLD´S BEST EMPLOYERS: Wer sind die besten Arbeitgeber in Deutschland?

Berlin (ots) -Der Frage wer die besten Arbeitgeber in Deutschland sind, ging eine neue Studie nach. Unter dem Titel "WORLD´S BEST EMPLOYERS (https://www.worlds-best-employer.com/)" wurden im Rahmen einer umfassenden Metastudie die besten Arbeitgeber ermittelt. Die Studie "WORLD´S BEST EMPLOYERS 2023" suchte dabei unter mehr als 74.000 Arbeitgebern in Deutschland nach den besten Arbeitgebern. Außerdem findet die Studie demnächst auch jährlich in Österreich, der Schweiz und den USA statt. Weitere Länder werden folgen.Im ersten Schritt der Untersuchung wurden sogenannte Kernbereiche definiert. Dabei handelt es sich um relevante Bereiche, welche als Grundlage für die Auszeichnung als WORLD´S BEST EMPLOYER berücksichtigt werden. Bei den zehn Kernbereichen handelt es sich beispielsweise um die Bereiche: Bewertungen, Arbeitgeberawards, Zertifizierungen aber auch beispielsweise Presseberichte. Um die definierten Bewertungsdimensionen umfassend zu erfassen, wurden insgesamt 55 unterschiedliche Primärquellen recherchiert, welche als Grundlage für die Auszeichnung als WORLD´S BEST EMPLOYER dienen.Es wurden 55 Primärquellen ausgewählt, um eine breitgestreute Datenbasis zu erhalten und damit nicht nur auf Meinungen oder andere Teilaspekte zu setzen. Diese breite Datenbasis unterstützt Arbeitgeber dabei, dass die Auszeichnung als "WORLD´S BEST EMPLOYER" eine höhere Aussagekraft hat, weil sich diese nicht nur auf einer Dimension wie zum Beispiel Meinungen aus Onlinebefragungen beruht. Ein ganzheitliches Abbild braucht mehrere Sichten auf einen Arbeitgeber. Dies ermöglicht die Studie WORLD´S BEST EMPLOYERS.So werden in der Studie zahlreiche Aspekt berücksichtigt. Beispielweise die Meinung aus Bewertungen, die Bekanntheit eines Arbeitgebers und die wahrgenommene Attraktivität. Aber auch ob qualifizierte Jurys einen Arbeitgeber ausgezeichnet haben oder ob dieser bereits Auszeichnungen als Arbeitgeber erhalten hat. Außerdem sind beispielsweise auch der Stand der Digitalisierung und Nachhaltigkeitsaspekte von Bedeutung.Das Arbeitgebersiegel "WORLD´S BEST EMPLOYER" unterstützt Arbeitgeber bei der Personalgewinnung. Auszeichnete Arbeitgeber können die Auszeichnung online und offline ohne eine zeitliche Beschränkung verwenden. Arbeitgeber können mit dem Arbeitgebersiegel deren Sichtbarkeit bei Bewerberinnen und Bewerbern erhöhen und sich damit im Wettbewerb um die besten Talente positionieren.Im Alltag begegnen uns auf vielen Produkten ständig Gütesiegel. Verbraucherinnen und Verbraucher sind zunehmend schon an die Anwesenheit von Gütesiegeln gewöhnt. WORLD´S BEST EMPLOYERS erlaubt es Arbeitgebern, mit dem Arbeitgebersiegel zu werben, welches auf einer umfangreichen Datenbasis basiert.Pressekontakt:Ansprechpartner für die Presse:Oliver ScharfenbergGeschäftsführerSQC-QualityCert GmbHTelefon: 030 / 233 276 440Telefax: 030 / 233 276 441Oliver.Scharfenberg@sqc-cert.dehttps://www.sqc-cert.deOriginal-Content von: SQC-QualityCert, übermittelt durch news aktuell