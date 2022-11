WOCHENVORSCHAU: Termine bis 18. November 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 18. November

MONTAG, DEN 7. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: New Work, Q3-Zahlen

08:00 IRL: Ryanair, Q2-Zahlen

12:00 DEU: Biontech, Q3-Zahlen

22:05 DEU: Qiagen, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

NLD: PostNL, Q3-Zahlen

USA: Activision Blizzard, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 10/22

07:45 CHE: Arbeitslosenzahlen 10/22

08:00 DEU: Industrieproduktion 09/22

09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 10/22

10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 11/22

21:00 USA: Konsumentenkredite 09/22

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bundeskanzler Olaf Scholz und DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi bei Feier zu 70 Jahre Betriebsverfassungsgesetz, Berlin

+ 10.00 Rede Fahimi

+ 10.25 Rede Scholz

11:30 DEU: Veranstaltung Center for Finance Studies und Institut für Bank- und Finanzgeschichte zu Risikotheorie und Risikomanagement, Frankfurt/M.

Titel der Veranstaltung: "Risikotheorie und Risikomanagement - Entwicklungslinien und Zukunftsperspektiven".

18:00 DEU: Veranstaltung zu "Wings of Change - die Lufthansa Group in herausfordernden Zeiten" mit Carsten Spohr, Vorstandsvorsitzender Deutsche Lufthansa, und Achim Wambach, Präsident des ZEW Mannheim.

Neben den Auswirkungen von Corona und Ukraine-Krieg geht es auch um die Anforderungen an einen nachhaltigen Luftfahrt-Standort Europa.

EGY: Staats- und Regierungschefs sprechen auf der Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen (COP27), Scharm El Scheich

In Ägypten beraten knapp 200 Staaten zwei Wochen lang darüber, wie der Kampf gegen die Erderhitzung beschleunigt werden kann. Die Zeit drängt, denn die vergangenen sieben Jahre waren die wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Der Sommer in Europa war geprägt von Dürren, die im Zuge der Klimakrise häufiger werden.

+ Erwartet werden am Montag und Dienstag Dutzende Staats- und Regierungschefs, die sich in kurzen Statements an die Klimakonferenz wenden

-------------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 8. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:50 DEU: Basler, Q3-Zahlen

07:00 CHE: PSP Swiss Property, 9Monatszahlen (8.00 h Call) und Capital Markets Day

07:00 CHE: Valiant, 9Monatszahlen

07:00 DEU: Fraport, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Post, Q3-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Evonik, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Bayer, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Henkel, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Munich Re, Q3-Zahlen (detailliert) (9.00 h Call)

08:00 DEU: Schaeffler, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Secunet Security Networks, Q3-Zahlen

08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Direct Line Insurance Group, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Associated British Foods, Q3-Zahlen

09:00 ESP: Endesa, Q3-Zahlen

09:00 FRA: Renault, Capital Market Day

12:00 USA: Coty, Q1-Zahlen

12:00 USA: DuPont de Nemours, Q3-Zahlen

13:00 SWE: Securitas AB, Q3-Zahlen

15:00 NLD: Qiagen, Call zu den Q3-Zahlen

22:05 USA: Walt Disney, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Porsche Automobil Holding, Q3-Zahlen

DEU: Diebold Nixdorf, Q3-Zahlen

ITA: Buzzi Unicem, Q3-Umsatz

ITA: CNH Industrial, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Ausgaben privater Haushalte 09/22

06:00 JPN: Frühindikatoren 09/22 (vorläufig)

06:30 NLD: Verbraucherpreise 10/22

08:45 FRA: Handelsbilanz 09/22

08;45 FRA: Leistungsbilanz 09/22

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 09/22

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 09/22

SONSTIGE TERMINE

08:45 DEU: Bundesbank-Symposium "Bankenaufsicht im Dialog", Frankfurt/M.

U.a. mit Bundesbank-Präsident Joachim Nagel, Bundesbank-Vorstandsmitglied Joachim Wuermeling und dem Chef der EZB-Bankenaufsicht, Andrea Enria

10:00 DEU: "Risikomanagement-Konferenz" der Fondsgesellschaft Union Investment u.a. mit dem ehemaligen Nato-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen, dem Direktor des Mercator-Instituts für Chinaforschung, Mikko Huotari, Ex-Bundesbank-Präsident Axel Weber und der ehemaligen "Wirtschaftsweisen" Beatrice Weder di Mauro, Mainz

BEL: Treffen der Finanz- und Wirtschaftsminister der EU, Brüssel

EGY: Staats- und Regierungschefs sprechen auf der Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen (COP27), Scharm el Scheich

09:30 LUX: EuGH-Urteil zu Steuervergünstigungen für Fiat in Luxemburg, Luxemburg

09:30 LUX: EuGH-Urteil zur Klagebefugnis von Umweltvereinigungen im Fall von Thermo-Fenstern bei Dieselmotoren, Luxemburg

DEU: Berlin Conference 2022 "Co-Creating Europe from the Bottom-Up!", Berlin

+ 16.00 Eröffnung mit Markus Dröge, Vorstandssprecher Stiftung Zukunft Berlin

+ 16.15 Grußwort u.a. von Vasco Alves Cordeiro, Präsident des Europäischen

Ausschusses der Regionen

In den Diskussionen der diesjährigen Berlin Conference geht es um die Verantwortung der Europäer:innen selbst, die Zukunft Europas mitzugestalten.

-------------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 9. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: Züblin, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Swiss Life, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Siemens Healthineers, Jahreszahlen (10.30 h Pk)

07:00 DEU: Lanxess, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Commerzbank, Q3-Zahlen (9.00 Analystencall, 10.30 Mediacall)

07:00 DEU: Bilfinger, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Evotec, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Brenntag, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Eon, Q3-Zahlen

07:00 BEL: KBC Group, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Adidas, Q3-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Heidelberger Druck, Q2-Zahlen

07:30 DEU: DIC Asset, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Sixt SE, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Veolia Environnement, Q3-Zahlen

07:30 NLD: Ahold Delhaize, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Marks & Spencer, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Aviva, Q3-Umsatz

08:00 IRL: Flutter Entertainment, Q3-Umsatz

08:00 IRL: Bank of Ireland, Q3-Umsatz

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: PNE Wind, Q3-Zahlen

AUT: Voestalpine, Q2-Zahlen

ESP: Iberdrola, Capital Markets Day

FRA: Scor, Q3-Zahlen

NLD: ABN Amro, Q3-Zahlen

USA: Beyond Meat, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 09/22

02:30 CHN: Verbraucherpreise 10/22

08:00 CHE: IAZI: Trends, Fakten und Prognosen für CH-Immobilienmarkt

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 09/22 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

09:30 LUX: Urteil des EU-Gerichts zu Geldbußen für italienische Stahlhersteller, Luxemburg

DEU: Die Deutsche Rentenversicherung Bund informiert über aktuelle Prognosen und Reformoptionen bei der gesetzlichen Rente, Würzburg

EGY: Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen (COP27), Scharm el Scheich

-------------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 10. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Swiss Steel, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Vontobel, 9Monatszahlen und Investorentag

07:00 DEU: K+S, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Aareal Bank, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Allianz, Q3-Zahlen

07:00 DEU: RWE, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Merck KGaA, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Ströer, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Wacker Neuson, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Synlab, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Knorr Bremse, Q3-Zahlen

07:00 DEU: SMA Solar, Q3-Zahlen

07:00 DEU: About You, Q2-Zahlen

07:00 DEU: LEG Immobilien, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Grenke, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Hamborner Reit, Q3-Zahlen

07:00 LUX: SAF Holland, Q3-Zahlen

07:00 FRA: Credit Agricole, Q3-Zahlen

07:00 ITA: Assicurazioni Generali, Q3-Zahlen

07:15 DEU: Indus Holding, Q3-Zahlen

07:25 DEU: Bechtle, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Delivery Hero, Q3-Umsatz

07:30 DEU: United Internet, Q3-Zahlen

07:30 DEU: 1&1, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Deutz, Q3-Zahlen

07:30 DEU: GFT, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Instone Real Estate, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Fielmann, Q3-Zahlen

07:30 DEU: BayWa, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Dürr AG, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Rheinmetall, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Jenoptik, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Hensoldt AG, Q3-Zahlen

07:30 GBR: Zeal Network, Q3-Zahlen

07:30 ESP: Siemens Gamesa, Q4-Zahlen

07:30 NLD: Aegon, Q3-Zahlen

07:50 DEU: Medios, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Verbio, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Cancom, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Hapag-Lloyd, Q3-Zahlen

08:00 GBR: National Grid, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Tate & Lyle, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: 3i Group, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: AstraZeneca, Q3-Zahlen

08:15 FRA: Engie, Q3-Zahlen

08:30 DEU: Continental, Q3-Zahlen

09:00 FIN: Fortum, 9Monatszahlen

10:00 DEU: Brenntag, Capital Markets Day

10:00 SWE: Volvo Cars, Capital Markets Day

17:40 DEU: Patrizia Immobilien, 9Monatszahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Lanxess, Capital Market Day

DEU: KfW, Q3-Zahlen

DEU: BayernLB, Q3-Zahlen

AUT: Wienerberger, Q3-Zahlen

ITA: De Longhi, Q3-Zahlen

ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Q3-Zahlen

LUX: ArcelorMittal, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 NOR: Verbraucherpreise 10/22

09:00 AUT: Industrieproduktion 09/22

10:00 ITA: Industrieproduktion 09/22

11:00 GRC: Verbraucherpreise 10/22

14:30 USA: Verbraucherpreise 10/22

14:30 USA: Realeinkommen 10/22

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

SONSTIGE TERMINE

08:30 DEU: BGH entscheidet: Welche Informationen müssen Online-Händler Verbrauchern zur Herstellergarantie für ein Produkt geben?, Karlsruhe

08:30 DEU: BGH entscheidet, ob Verbraucherschützer ohne konkret Betroffene Datenschutzverstöße vor Gericht bringen dürfen, Karlsruhe

09:00 DEU: BGH verhandelt zum Amazon-Partnerprogramm: Haftet die Plattform für sogenannte Affiliates?, Karlsruhe

11:00 DEU: Pk Drogeriemarktkette dm (auch online), Karlsruhe

EGY: Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen (COP27), Scharm el Scheich

KHM: Gipfeltreffen der Asean-Staaten, Phnom Penh

-------------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 11. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:55 DEU: Daimler Truck, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 10/22

07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Jungheinrich, 9Monatszahlen

07:30 DEU: Salzgitter, Q3-Zahlen

09:00 DEU: EnBW, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Wüstenrot & Württembergische, Q3-Zahlen

CHE: Richemont, Halbjahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Verbraucherpreise 10/22 (endgültig)

08:00 GBR: BIP Q3/22 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Industrieproduktion 09/22

08:00 GBR: Handelsbilanz 09/22

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/22 (vorläufig)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH entscheidet zu Klagebefugnis von Eigentümergemeinschaften bei Mängeln, Karlsruhe

13:50 CHE: Konferenz "SNB and its Watchers" - Rede Thomas Jordan

18:00 DEU: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zu Gast bei der "Leipziger Volkszeitung" im Rahmen der Talkreihe "RND vor Ort", Leipzig

BEL: Treffen der für den Haushalt zuständigen EU-Minister, Brüssel

EGY: Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen (COP27), Scharm el Scheich

-----------------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 14. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Adesso, Q3-Zahlen

DEU: Biotest, Q3-Zahlen

DEU: Dürr AG, Capital Market Days

DEU: Eckert & Ziegler, Q3-Zahlen

DEU: Energiekontor, Q3-Zahlen

DEU: HHLA, Q3-Zahlen

DEU: Hypoport, Q3-Zahlen

DEU: Jost Werke, Q3-Zahlen

DEU: Nagarro, Q3-Zahlen

DEU: Nordex, Q3-Zahlen

DEU: Vantage Towers, Halbjahreszahlen

DEU: Vitesco Technologies, Q3-Zahlen

USA: Tyson Foods, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

10:00 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI) - Veröffentlichung des Berichts zum dritten Quartal, Frankfurt/M.

11:00 EUR: Industrieprodukton 09/22

SONSTIGE TERMINE

DEU: dena-Energiewende-Kongress 2022 «Alles auf Ziel», Berlin

DEU: 25. «Euro Finance Week», Frankfurt/M.

EGY: Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen (COP27), Scharm el Scheich

EUR: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel

-----------------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 15. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Infineon, Q4-Zahlen, München

08:00 GBR: Imperial Brands, Jahreszahlen

08:00 GBR: Land Securities, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: BAE Systems, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Vodafone Group, Halbjahreszahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

10:00 NLD: ABN Amro, außerordentliche Hauptversammlung

13:00 USA: Walmart, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Home24, Q3-Zahlen

DEU: Varta, Q3-Zahlen (detailliert)

DEU: Encavis, Q3-Zahlen

DEU: ProSiebenSat.1, Q3-Zahlen (detailliert)

DEU: Rheinmetall, Capital Markets Day (bis 16.11.) in Wien

CHE: Alcon, Q3-Zahlen

USA: Home Depot, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 10/22

03:00 CHN: Industrieproduktion 10/22

03:00 CHN: Investitionen bis 10/22

07:30 FRA: Ilo-Arbeitslosenquote Q3/22

08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 10/22

08:45 FRA: Erzeugerpreise 10/22 (final)

11:00 DEU: ZEW-Index 11/11

11:00 EUR: Beschäftigung Q3/22

11:00 EUR: BIP Q3/22

11:00 EUR: Handelsbilanz 09/22

14:30 USA: Empire-State-Index 11/22

14:30 USA: Erzeugerpreise 10/22

EGY: Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen (COP27), Scharm el Scheich

EUR: Treffen der EU-Verteidigungsminister, Brüssel

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH prüft: Dürfen Bausparkassen in der Sparphase Kontogebühren kassieren?, Karlsruhe

09:00 DEU: Fortsetzung Prozess gegen einen ehemaligen Verantwortlichen des insolventen Goldhändlers PIM

10:00 DEU: Jahrestagung 2022 der «Zukunftszentren» Innovative Kompetenzentwicklung im Betrieb, mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, Berlin

12:00 DEU: Online-Präsentation der Studienergebnisse des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), Mannheim

17:00 DEU: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) bei Bürgerdialog «Hin.Gehört.», Magdeburg

DEU: Electronica, München

DEU: Beginn der Messe «EuroTier» - Weltleitmesse für professionelle Tierhaltung mit rund 1700 Aussteller aus 55 Ländern, Hannover

-----------------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 16. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Siemens Energy Jahreszahlen, München

07:30 FRA: Alstom, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Sage Group, Jahreszahlen

14:00 DEU: BGH urteilt zu kombinierten Kauf- und Mietverträgen mit Verwertungsklausel für Kraftfahrzeuge

22:00 DEU: Morphosys, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Dermapharm Holding, Q3-Zahlen

LUX: Grand City Properties, Q3-Zahlen

USA: Cisco Systems, Q1-Zahlen

USA: NVIDIA Corporation, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Verbraucherpreise 10/22

10:00 ITA: Verbraucherpreise 10/22 (final)

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 10/22

14:30 USA: Ex- und Importpreisindex 10/22

15:15 USA: Industrieproduktion 10/22

16:00 USA: NAHB-Wohnungsmarktindex 11/22

16:00 USA: Lagerbestände 09/22

EGY: Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen (COP27), Scharm el Scheich

IDN: Abschluss G20-Gipfel in Indonesien, Bali

SONSTIGE TERMINE

DEU: Deutscher Handelskongress, Berlin

DEU: 16.Transatlantische Jahreswirtschaftskonferenz, Frankfurt/M.

-----------------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 17. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Siemens, Q4-Zahlen

07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q4-Zahlen, Essen

07:30 FRA: Bouygues, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Burberry, Halbjahreszahlen

12:00 DEU: MTU Aero Engines Investor & Analyst Day

16:00 DEU: BASF R&D Webcast

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: CTS Eventim, Q3-Zahlen

USA: Applied Materials, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

10:00 ITA: Handelsbilanz 09/22

11:00 EUR: Bauproduktion 09/22

11:00 EUR: Verbraucherpreise 10/22 (final)

14:30 USA: Baubeginne und Baugenehmigungen 10/22

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich)

14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook

GBR: Der britische Finanzminister Jeremy Hunt will seinen mittelfristigen Finanzplan vorlegen, London

SONSTIGE TERMINE

18:00 DEU: Online-Veranstaltungsreihe der Friedrich-Ebert-Stiftung «Zeitenwende - Europas (neue) Rolle in der Welt», Schwerin

EGY: Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen (COP27), Scharm el Scheich

-----------------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 18. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

12:00 NLD: Just Eat Takeaway.com, außerordentliche Hauptversammlung zur Genehmigung eines Spartenverkaufs

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Sto, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:00 GBR: GfK Verbrauchervertrauen

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 10/22

16:00 USA: Frühindikator 10/22

16:00 USA: Wiederveräufe Häuser 10/22

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt zum Wiederkaufsrecht einer Gemeinde beim Verkauf von Bauland, Karlsruhe

09:00 DEU: «Frankfurt European Banking Congress», Frankfurt/M.

EGY: Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen (COP27) - Geplanter Abschluss, Scharm el Scheich

THA: Gipfeltreffen der Apec, Bangkok

-----------------------------------------------------------------------------------------

°

