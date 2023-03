WOCHENVORSCHAU: Termine bis 16. März 2023

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 16. März:

^

---------------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 03. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Lufthansa, Jahreszahlen (13.00 Bilanz-Pk)

07:00 DEU: Allianz, Geschäftsbericht

07:00 DEU: Ströer, Jahreszahlen

08:00 GBR: Pearson Group, Jahreszahlen

10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang im Maschinenbau 01/23

22:00 DEU: Deutsche Börse überprüft turnusgemäß Zusammensetzung ihrer Dax-Indizes

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Nagarro, vorläufige Jahreszahlen

DEU : Nobilia, Jahreszahlen

DEU: Pkw-Neuzulassungen 02/23

TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 02/23

00:30 JPN: Arbeitslosenquote 01/23

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 02/23 (2. Veröffentlichung)

02:45 CHN: Caixin PMI Dienste 02/23

08:00 DEU: Handelsbilanz 01/23

08:00 TRK: Verbraucherpreise 02/23

08:45 FRA: Industrieproduktion 01/23

09:15 ESP: PMI Dienste 02/23

09:45 ITA: PMI Dienste 02/23

09:50 FRA: PMI Dienste 02/23 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Dienste 02/23 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Dienste 02/23 (2. Veröffentlichung)

10:00 ITA: BIP Q4/22 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: PMI Dienste 02/23 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Erzeugerpreise 01/23

15:45 USA: PMI Dienste 02/23 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Index Dienste 02/23

EUR: Fitch zu Serbien und der Slowakei

EUR: Moody's zu Moldawien, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und der Schweiz

EUR: S&P zu Polen

SONSTIGE TERMINE

08:00 Destatis: Wärmepumpen: Produktion, Außenhandel, Einsatz in Wohngebäuden und Fachkräfte, Jahre 2017-2022

09:00 DEU: Bundesverkehrsminister Volker Wissing stellt neue Verkehrsprognose bis 2051 vor

09:30 DEU: Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR) stellt Reiseanalyse 2023 anlässlich der bevorstehenden Reisemesse ITB (7.-9.3.23) vor

DEU/USA: US-Präsident Joe Biden empfängt Bundeskanzler Olaf Scholz im Weißen Haus

---------------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 06. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

07:25 CHE: SNB, Jahreszahlen

13:00 USA: Fastenal, Umsatz 02/23

TERMINE KONJUNKTUR

08:30 CHE: Verbraucherpreise 02/23

10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 03/23

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 01/23

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 01/23

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 01/23 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Tagung des Verbands kommunaler Unternehmen (VKU) u.a. mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Bundesfinanzminister Christian Lindner, Bundesverkehrsminister Volker Wissing und Bundesumweltministerin Steffi Lemke, Berlin

---------------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 07. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 DEU: HelloFresh, Jahreszahlen (7.45 Pk, 8.30 Analystencall)

07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Jahreszahlen

07:00 NLD: Shop Apotheke, Jahreszahlen (detailliert) (9.00 Pressecall)

07:30 DEU: Zalando, Jahreszahlen (9.00 Pk)

07:30 DEU: Gea Group, Jahreszahlen

07:30 DEU: Henkel, Jahreszahlen (9.00 Analystencall, 11.00 Bilanz-Pk)

07:30 FRA: Somfy, Jahreszahlen

08:00 DEU: Schaeffler, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk)

08:00 GBR: Petrofac, Jahreszahlen

08:00 IRL: Bank of Ireland, Jahreszahlen

09:00 DNK: Lego, Jahreszahlen

10:00 DEU: Traton SE, Jahres-Pk

10:00 CHE: Novartis, Hauptversammlung, Basel

10:00 DEU: Decathlon, Bilanz-Pk, Plochingen

10:30 DEU: Roche GmbH, Jahresmediengespräch, Mannheim

11:00 DEU: Debeka-Gruppe, Jahres-Pk 2023, Koblenz

13:00 DEU: Lufthansa Technik, Online-Jahres-Pk

TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 01 und 02/23

04:30 AUS: Zentralbank, Zinsentscheid

07:45 CHE: Arbeitsmarktdaten 02/23

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 01/23

08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 12/22

09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 02/23

09:00 ESP: Industrieproduktion 01/23

11:00 GRC: BIP Q4/22

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 01/23 (endgültig)

21:00 USA: Konsumentenkredite 01/23

22:30 USA: API-Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Intec - Internationale Fachmesse für Werkzeugmaschinen, Fertigungs- und Automatisierungstechnik, Leipzig

GBR: Die britische Regierung will ihre neue Verteidigungsstrategie vorstellen, London

---------------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 08. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: Swiss Steel, Jahreszahlen

07:00 DEU: Fuchs Petrolub, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk)

07:00 DEU: Brenntag, Jahreszahlen

07:00 CHE: Geberit, Jahreszahlen

07:30 DEU: Adidas, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Bilanz-Pk, 15.00 Analystencall)

07:30 DEU: Symrise, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Bilanz-Pk, 13.00 Analystencall)

08:00 GBR: Admiral, Jahreszahlen

08:00 GBR: Legal + General Group, Jahreszahlen

08:30 DEU: Continental, Jahreszahlen (9.30 h Pk online)

10:30 DEU: LBBW, Bilanz-Pk (auch online), Stuttgart

15:00 CHE: Logitech, Investorentag

18:00 FRA: Vivendi, Jahreszahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: SV Sparkassen-Versicherung, Jahreszahlen

AUT: Andritz, Jahreszahlen

FRA: Thales, Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:00 JPN: Frühindikatoren 01/23 (vorläufig)

08:00 DEU: Industrieproduktion 01/23

08:00 EUR: Acea, Neuzulassungen von Trucks Jahr 2022

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 01/23

11:00 EUR: BIP Q4/22 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Staatsausgaben Q4/22

11:00 EUR: Beschäftigung Q4/22 (endgültig)

14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 02/23

14:30 USA: Handelsbilanz 01/23

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Fortsetzung Tarifverhandlungen für Bäckerinnen und Bäcker

---------------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 09. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: Rieter, Jahreszahlen

06:45 CHE: Credit Suisse, Geschäftsbericht

07:00 CHE: Baloise, Jahreszahlen

07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk)

07:00 DEU: Deutsche Post, Jahreszahlen (9.00 Analystencall, 10.30 Bilanz-Pk)

07:00 DEU: Siltronic, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Analysten- und Pressecall)

07:00 DEU: Klöckner & Co, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk)

07:00 DEU: Adva Optical, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: LEG Immobilien, Jahreszahlen (10.00 Analystencall, 12.00 Bilanz-Pk)

07:30 DEU: Hannover Rück, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Hugo Boss, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Drägerwerk, Jahreszahlen (detailliert)

07:35 DEU: MLP, Jahreszahlen

08:00 GBR: Aviva, Jahreszahlen

10:00 DEU: Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), Bilanz-Pk, Frankfurt/M.

10:00 DEU: VCI Quartalsbericht und Jahreszahlen für 2022

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Dassault Aviation, Jahreszahlen

ITA: Leonardo, Jahreszahlen

ITA: Autogrill, Jahreszahlen

ITA: Prada, Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: BIP Q4/22 (2. Veröffentlichung)

02:30 CHN: Verbraucherpreise 02/23

02:30 CHN: Erzeugerpreise 02/23

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 02/23 (vorläufig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Jahres-Pk Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken, Frankfurt/M.

09:30 LUX: EuGH-Urteil zu wettbewerbsrechtlichen Nachprüfungen der EU-Kommission bei Unternehmen, Luxemburg

09:30 LUX: Schlussanträge am EuGH zu staatlichen Beihilfen für den Flughafen Frankfurt-Hahn, Luxemburg

11:00 DEU: Online-Pressegespräch Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (gdv) zur Lage der IT-Sicherheit in Handel & Logistik, Berlin

SWE: Informelles Treffen der EU-Handelsminister, Stockholm

---------------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 10. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Daimler Truck, Jahreszahlen (9.00 Bilanz-Pk)

TERMINE KONJUNKTUR

JPN: BoJ, Zinsentscheid

07:00 FIN: Industrieproduktion 01/23

08:00 GBR: Industrieproduktion 01/23

08:00 GBR: Handelsbilanz 01/23

08:00 GBR: BIP 01/23

08:00 DEU: Verbraucherpreise 02/23 (endgültig)

08:00 DEU: Baugenehmigungen 12/22

08:45 FRA: Handelsbilanz 01/23

09:00 AUT: Industrieproduktion 01/23

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 01/23

11:00 GRC: Industrieproduktion 01/23

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 02/23

EUR: Fitch Ratingergebnis Belgien, Zypern, Island

EUR: S&P Ratingergebnis Ukraine, Portugal, Norwegen

EUR: Moody's Ratingergebnis Serbien, Montenegro

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: BER-Untersuchungsausschuss im Landtag Brandenburg zu den Kosten- und Terminüberschreitungen des eröffneten Flughafens, Potsdam

10:15 DEU: OVG verhandelt Streit um Lohn-Entschädigung wegen Corona-Quarantäne in der Fleischindustrie, Münster

SWE: Informelles Treffen der EU-Handelsminister (zweiter und letzter Tag), Stockholm

---------------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 13. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Direct Line Insurance Group, Jahreszahlen

09:00 DEU: Porsche AG, Jahres-Pk

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ITA: Tod's, Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

11:00 GRC: Verbraucherpreise 02/23

SONSTIGE TERMINE

DEU: Beginn ISH Weltleitmesse für Bad, Gebäude-, Energie-, Klimatechnik und Erneuerbare Energien, Frankfurt/M.

+ 1100 Bilanz-Pk zum Geschäftsjahr 2022 der Hansgrohe Group

17:00 LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Bericht zu Interessenskonflikten bei Agarausgaben innerhalb der EU

BEL: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel

---------------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 14. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: Tecan, Jahreszahlen

07:00 DEU: Wacker Chemie, Jahreszahlen

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 02/23

07:00 DEU: Fraport Geschäftsbericht 2022

07:00 DEU: Teamviewer, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Wacker Neuson, Jahreszahlen

07:30 DEU: Dermapharm, Jahreszahlen

07:30 DEU: Volkswagen AG, Jahreszahlen (9.00 Pk)

10:30 CHE: Roche, Hauptversammlung, Basel

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Mercedes-Benz Group AG, Geschäftsbericht

ITA: Assicurazioni Generali, Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Verbraucherpreise 02/23

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 02/23

08:30 CHE: BFS: Produzenten- und Importpreisindex 02/23

09:00 ESP: Verbraucherpreise 02/23 (endgültig)

10:00 ITA: Industrieproduktion 01/23

13:30 USA: Verbraucherpreise 02/23

13:30 USA: Realeinkommen 02/23

---------------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 15. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: K+S, Jahreszahlen

07:00 DEU: Eon, Jahreszahlen

07:00 DEU: Lanxess, Jahreszahlen

07:30 DEU: Talanx, Jahreszahlen

07:30 DEU: BMW, Jahreszahlen

07:30 DEU: Volkswagen, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: OHB, Bilanz-Pk, Bremen

08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Prudential, Jahreszahlen

17:30 DEU: Volkswagen, For the People (Online-Veranstaltung), Termin mit Thomas Schäfer, CEO Marke Volkswagen Pkw, Imelda Labbé, Vorständin für Vertrieb und Marketing, Kai Grünitz, Vorstand für Technische Entwicklung, und Andreas Mindt, Head of Design

22:00 DEU: Morphosys, Jahreszahlen

22:00 USA: Adobe, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 02/23

03:00 CHN: Industrieproduktion 02/23

08:00 SWE: Verbraucherpreise 02/23

08:45 FRA: Verbraucherpreise 02/23 (endgültig)

10:00 POL: Verbraucherpreise 02/23

10:30 DEU: ifo-Konjunkturprognose

11:00 EUR: Industrieproduktion 01/23

13:30 USA: Erzeugerpreise 02/23

13:30 USA: Empire State Index 03/23

13:30 USA: Einzelhandelsumsatz 02/23

15:00 USA: NAHB-Index 03/23

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Online-Pk zu den Marktdaten 2022 vom Zweirad-Industrie-Verband (ZIV) in Kooperation mit dem Verband des Deutschen Zweirandhandels (VDZ), Berlin

GBR: Der britische Finanzminister Jeremy Hunt stellt seine Haushaltspläne vor, London

---------------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 16. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 LUX: Grand City Properties, Jahreszahlen

07:00 DEU: TAG Immobilien, Jahreszahlen

07:00 DEU: Elmos Semiconductor, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Synlab, Jahreszahlen

07:00 DEU: Grenke, Jahreszahlen

07:00 DEU: Hamborner Reit, Jahreszahlen

07:30 DEU: Rheinmetall, Jahreszahlen

07:30 DEU: Suse, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Deutz, Jahreszahlen

07:30 DEU: Dürr AG, Jahreszahlen

08:00 AUT: Verbund, Jahreszahlen

08:00 GBR: Deliveroo plc, Jahreszahlen

08:00 LUX: RTL, Jahreszahlen

10:00 DEU: ZF Friedrichshafen, Jahres-Pk, Friedrichhafen

18:00 ITA: Enel, Jahreszahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Munich Re, Geschäftsbericht

DEU: Audi, Jahreszahlen

DEU: BMW, Investor Day

DEU: Deutsche Börse, Geschäftsbericht

USA: FedEx, Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Aufträge Kernrate Maschinenbau 01/23

05:30 JPN: Industrieproduktion 01/23 (endgültig)

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 02/23

09:00 CHE: Seco: Konjunkturprognosen vom Frühling

10:00 ITA: Verbraucherpreise 02/23 (endgültig)

11:00 GRC: Arbeitslosenquote Q4/22

12:00 IRL: Verbraucherpreise 02/23 (endgültig)

14:15 EUR: EZB Zinsentscheid

13:30 USA: Im- und Exportpreise 02/23

13:30 USA: Wohnbaubeginne- und genehmigungen 02/23

13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

13:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 03/23

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Wirecard-Prozess: Voraussichtlich Beginn der Zeugenvernehmungen, München

11:00 DEU: Pk Bundes- und Landesverband WindEnergie (BWE) zum Thema «Windstrom als Standortfaktor für die Industrie in Baden-Württemberg», Stuttgart

BEL: Treffen der EU-Umweltminister, Brüssel

---------------------------------------------------------------------------------------

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi