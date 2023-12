WNS-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Die Wns-Aktie schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche IT-Dienstleistungen. Mit einem Unterschied von 5,23 Prozentpunkten (0 % gegenüber 5,23 %) wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Wns-Aktie als überverkauft betrachtet wird, mit einem RSI von 15,02 für 7 Tage und einem RSI25 von 27. Daher wird die Situation als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde festgestellt, dass die Aktie von Wns eine starke Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Wns bleibt jedoch kaum verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Wns-Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Wns-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 71,92 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (63,74 USD) weicht um -11,37 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der Durchschnitt 59,97 USD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Unterm Strich erhält die Wns-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.