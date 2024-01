WNS Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass es in den letzten Wochen nur geringfügige Veränderungen in der Stimmung gegenüber Wns gegeben hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt und die Gesamtbewertung der Aktie auf "Schlecht" festlegt.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt wird Wns als unterbewertet betrachtet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 18,39, was einem Abstand von 66 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 53,73 entspricht. Auf dieser fundamentalen Grundlage wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Wns-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 70,58 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 61,86 USD weicht um -12,35 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (59,18 USD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,53 Prozent). Daher erhält die Wns-Aktie in diesem Fall ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate zeigen, dass 6 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vorliegen, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 95,29 USD, was einer potenziellen Steigerung um 54,03 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Wns-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.