WNS Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Die Finanzanalysten haben die aktuelle Dividendenrendite von Wns untersucht und festgestellt, dass sie sich derzeit unter dem Branchendurchschnitt befindet. Mit einem Wert von 0 Prozent liegt die Aktie deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 5,26 Prozent in der "IT-Dienstleistungen"-Branche. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf die Branchenvergleich Aktienkurs liegt die Rendite von Wns mit -29,94 Prozent mehr als 56 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie". Im Vergleich zur "IT-Dienstleistungen"-Branche, die eine mittlere Rendite von 74,01 Prozent in den vergangenen 12 Monaten aufweist, liegt Wns sogar mit 103,95 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass bei Wns in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt wurde. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt eine Tendenz zu besonders negativen Themen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führt. In Bezug auf die Diskussionsstärke konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Wns wurde der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis analysiert. Der RSI7 liegt bei 15,73 Punkten, was darauf hinweist, dass Wns überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 30,03, was bedeutet, dass Wns weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammen erhält das Wns-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.