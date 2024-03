WNS Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Die Aktie von Wns wird derzeit auf Basis einer technischen Analyse bewertet. Die 200-Tage-Linie (GD200) liegt bei 64,8 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 53,83 USD liegt, was einem Abstand von -16,93 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 61,94 USD, was einer Differenz von -13,09 Prozent und ebenfalls einem "Schlecht"-Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich also ein "Schlecht"-Urteil auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Wns als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 73,5 und der RSI25 bei 58,61, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung für den RSI7 und einer "Neutral"-Einstufung für den RSI25 führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate deuten darauf hin, dass 5 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vorliegen, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 91,4 USD, was einer potenziellen Steigerung um 69,79 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Wns als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 17,43 insgesamt 68 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "IT-Dienstleistungen". Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".