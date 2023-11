WNS Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Die technische Analyse von Aktien beinhaltet die Untersuchung von Trendfolgeindikatoren, die anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der in diesem Fall anhand des 50- und 200-Tages-Durchschnitts betrachtet wird. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Wns-Aktie beträgt aktuell 73,63 USD, während der letzte Schlusskurs bei 58,43 USD liegt, was einer Abweichung von -20,64 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 61,91 USD, was ebenfalls unter dem letzten Schlusskurs von 58,43 USD liegt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Wns-Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Wns liegt bei 43,97, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 50, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Wns-Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Wns. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Wns wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Branchenvergleich hat die Wns-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -30,18 Prozent erzielt, was 61,78 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 103,54 Prozent, wobei Wns aktuell 133,72 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.