WNS Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Der Aktienkurs von Wns verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -31,84 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industrie-Sektor einer Unterperformance von 276,39 Prozent entspricht. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche der IT-Dienstleistungen liegt bei -4,49 Prozent, und Wns liegt aktuell 27,34 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Wns-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 66,08 USD. Der letzte Schlusskurs lag bei 59,86 USD, was einer Abweichung von -9,41 Prozent entspricht, weshalb die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen darauf hin, dass die Wns-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung im Rahmen der einfachen Charttechnik erhält.

Die Analysteneinschätzung basiert auf insgesamt 6 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten, wovon 6 als "Gut" eingestuft wurden. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch deutet die durchschnittliche Kursprognose von 96,17 USD auf ein Aufwärtspotential von 60,65 Prozent hin, was als "Gut"-Empfehlung betrachtet werden kann. Insgesamt erhält Wns daher eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die Dividende weist Wns eine Rendite von 0 Prozent auf, was 5,21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Infolgedessen wird die Aktie von der Redaktion als eher unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.