WNS Aktie: Jetzt ist alles möglich

Die Wns-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 66,08 USD erzielt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 59,86 USD, was einem Unterschied von -9,41 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 63,58 USD liegt der letzte Schlusskurs (-5,85 Prozent) darunter, weshalb die Wns-Aktie auch in diesem Aspekt als "Schlecht" eingeschätzt wird. Somit erhält die Wns-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Vom fundamentalen Standpunkt aus betrachtet, weist die Wns-Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" ist die Wns-Aktie damit unterbewertet. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

Bei der Anwendung des Relative-Stärke-Index (RSI) für die technische Analyse zeigt sich, dass der RSI7 aktuell bei 41,52 Punkten liegt, was darauf hinweist, dass die Wns-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 liegt bei 56,59, was ebenfalls auf eine neutrale Position hindeutet. Insgesamt erhält die Wns-Aktie somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Stimmung und das Buzz rund um die Wns-Aktie wurden ebenfalls analysiert. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigen eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Wns hatte in letzter Zeit kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Wns-Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".