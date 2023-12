WNS Aktie: Alles andere als uninteressant …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Aktie von Wns betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 49,66 Punkte, was darauf hinweist, dass die Wns-Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 32,89, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Wns-Aktie derzeit 7,52 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf der anderen Seite liegt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage bei -10,25 Prozent, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positive Meinungen zu Wns geäußert wurden. Dies spiegelt sich auch in den Kommentaren wider, die insgesamt positiv ausfallen. Basierend auf diesen Signalen wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft, bezogen auf die Anlegerstimmung.

Die Analystenbewertung für die Wns-Aktie fällt ebenfalls positiv aus, mit 6 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 95,29 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 49 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält die Wns-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung basierend auf der Analysteneinschätzung.