WM Technology Aktie: Tut sie es schon wieder?

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten für die Aktie von Wm 0 positive, 2 neutrale und 0 negative Bewertungen abgegeben, was im Durchschnitt zu einer neutralen Bewertung führt. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 1,5 USD, was einem potenziellen Anstieg um 72,41 Prozent vom aktuellen Schlusskurs von 0,87 USD entspricht. Aufgrund dieser Einschätzungen erhalten die Wm-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine neutrale Positionierung der Aktie. Der RSI7 liegt bei 45,8, was zu einer neutralen Bewertung führt, während der RSI25 bei 50,79 liegt und ebenfalls eine neutrale Einstufung ergibt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis des Relative Strength Indikators als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt eine Abweichung des aktuellen Schlusskurses von 0,87 USD, im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1,01 USD, was zu einer schlechten Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (GD50), was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine neutrale Bewertung für die einfache Charttechnik.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz im Netz erhält die Aktie von Wm eine schlechte Bewertung. Die Diskussionsintensität im Netz war schwach und die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.