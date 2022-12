AL-CHAUR (dpa-AFX) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist bei der WM in Katar schon nach der Gruppenphase ausgeschieden. Das 4:2 (1:0) gegen Costa Rica am Donnerstag in Al-Chaur war für die DFB-Auswahl zu wenig für ein Weiterkommen./hc/DP/jha