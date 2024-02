WLS Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wls -Hong Kong liegt derzeit bei 10, was bedeutet, dass die Börse 10,08 Euro für jeden Euro Gewinn zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche wird hier nur 78 Prozent des Durchschnitts gezahlt, was darauf hindeutet, dass der Titel unterbewertet ist. Daher wird er auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung liegt die Rendite von Wls -Hong Kong im letzten Jahr mit -37,21 Prozent mehr als 29 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Unternehmen aus dem Industriesektor. Die "Bauwesen"-Branche hat eine mittlere Rendite von -10,13 Prozent, und auch hier liegt Wls -Hong Kong mit 27,08 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Was das Stimmungsbild betrifft, so konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Die Analyse basiert auf Beiträgen in sozialen Medien, und da keine signifikanten Unterschiede festgestellt wurden, wird das Sentiment und Buzz als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Wls -Hong Kong derzeit auf Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 0,04 HKD, während der Kurs der Aktie bei 0,028 HKD liegt, was einer Abweichung von -30 Prozent entspricht. Auch der GD50 ergibt eine Abweichung von -6,67 Prozent, was insgesamt zu einem Rating von "Schlecht" führt.