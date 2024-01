WLS Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Der Aktienkurs von Wls -Hong Kong zeigt eine schlechte Performance im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor, mit einer Rendite von -46,38 Prozent, was mehr als 41 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Bauwesen-Branche liegt die mittlere Rendite der letzten 12 Monate bei -5,16 Prozent, wobei Wls -Hong Kong mit 41,22 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Wls -Hong Kong zeigt bei einem Niveau von 100 eine "Schlecht"-Einstufung. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Die Stimmung zu Wls -Hong Kong auf sozialen Plattformen sowie die Themen in den Kommentaren der Nutzer waren neutral, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft wird.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wls -Hong Kong liegt derzeit bei 10, was bedeutet, dass die Börse 10,08 Euro für jeden Euro Gewinn zahlt. Dies ist 79 Prozent weniger als vergleichbare Werte in der Branche. In der Bauwesen-Branche liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 47, was darauf hindeutet, dass der Titel unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.