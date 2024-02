WLS Aktie: Immer mit der Ruhe

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Wls -Hong Kong als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Wls -Hong Kong-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 33,33 und ein Wert für den RSI25 von 52,63. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Empfehlung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Wls -Hong Kong eine mittlere Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Gesamtergebnis führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral. Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen führt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene ebenfalls als "Neutral" einzustufen ist.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Wls -Hong Kong im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") mit einer Rendite von -37,21 Prozent mehr als 29 Prozent darunter liegt. Auch im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche, die auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -9,92 Prozent kommt, liegt Wls -Hong Kong mit 27,29 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.