WLS Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. In Bezug auf Wls -Hong Kong wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 12,5 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Wls -Hong Kong-Aktie überverkauft ist, und daher wird sie mit einem "Gut"-Rating bewertet. Im Gegensatz dazu zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Wls -Hong Kong also eine "Gut"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

Der Aktienkurs von Wls -Hong Kong verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -64,29 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Industrie" einem Rückgang von 62,82 Prozent unter dem Durchschnitt entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Bauwesen" beträgt -1,43 Prozent, und Wls -Hong Kong liegt aktuell 62,86 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gibt es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität zeigt ebenfalls keine signifikante Veränderung, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Daher erhält die Wls -Hong Kong-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Wls -Hong Kong derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,29 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.