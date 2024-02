WLS Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Die technische Analyse von Wls-Hongkong zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,04 HKD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,026 HKD liegt. Dies entspricht einer Distanz von -35 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 0,03 HKD, was einem Abstand von -13,33 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Schlecht".

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Sektor "Industrie" zeigt sich, dass Wls-Hongkong mit einer Rendite von -31,71 Prozent mehr als 24 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Bauwesen"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -9,72 Prozent, wobei Wls-Hongkong mit 21,99 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Wls-Hongkong beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 80 Punkte, was auf eine Überkauftheit hinweist und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder Überkauftheit noch -verkauftheit, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie in diesem Punkt der Analyse als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Wls-Hongkong im Vergleich zur Durchschnittsrendite der Branche Bauwesen eine Rendite von 0 % aus, was 6,57 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.