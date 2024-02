WLS Aktie: Anleger aufgepasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Tasty":

Der Aktienkurs von Wls -Hong Kong liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor um 37,21 Prozent niedriger, was mehr als 29 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -10,13 Prozent erzielt hat, liegt Wls -Hong Kong mit einer Rendite von -37,21 Prozent um 27,08 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Da keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion oder im Stimmungsbild registriert wurden, wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet.

Die Dividendenpolitik von Wls -Hong Kong schneidet schlechter ab als der Branchendurchschnitt im Bauwesen, mit einer Differenz von 6,53 Prozentpunkten (0 % gegenüber 6,53 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Wls -Hong Kong liegt bei 33,33, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 52, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Insgesamt erhält Wls -Hong Kong für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".