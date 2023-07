WLAN für IoT unverzichtbar: Telonic wird von Ruckus Networks doppelt ausgezeichnet

Köln (ots) -Kölner Unternehmen ist Support Partner of the Year EMEA 2022 und Partner of the Year DACH 2022 von RuckusNetzwerke sind die Lebensadern eines Unternehmens. Eine lückenlose drahtlose Netzabdeckung gilt mittlerweile auch in der Industrie und Wirtschaft als Standard, um zahlreiche Prozesse mit drahtlosen Geräten abdecken zu können. "Das WLAN galt lange als nicht unbedingt nötiges Komfortmerkmal - heute ist es in zahllosen Prozessen etablierter Standard und zum Betrieb moderner Infrastrukturen in der Wirtschaft zwingend nötig", erklärt Andreas Schlechter, Geschäftsführer des Kölner Netzwerk-Spezialisten Telonic. Das kalifornische Unternehmen Ruckus Networks hat Telonic im Bereich WLAN-Expertise doppelt ausgezeichnet: Als Support Partner of the Year EMEA 2022 und als Partner of the Year DACH 2022. Die Preise wurden während der Konferenz Ruckus Big Dogs EMEA verliehen. Unter dem Titel "Reconnect" trafen sich die Entscheider, Softwareentwickler, Vertriebspartner und IT-Experten von Ruckus und ausgewählten Partnern in Prag.Unabhängig mit starken PartnernSeit Jahren setzt Telonic komplexe WLAN-Netzwerklösungen mit der Technologie von Ruckus Networks um. Mit dieser Technologie können große Flächen und selbst komplexe Gebäudestrukturen - beispielsweise in Lagern oder Fabrikationshallen - flächendeckend ausgeleuchtet werden.Ruckus Networks gilt als einer der Marktführer im Bereich der drahtlosen Netzwerke und wurde 2004 gegründet. Bereits 2007 begann die Kooperation mit dem auf Innovationen fokussierten Systemhaus Telonic: "Wir sind unseren Kunden verpflichtet, als Innovation Scout tätig zu sein - also jederzeit die zukunftssichersten technischen Neuerungen zu testen und bei einwandfreier Funktion in unser Angebot aufzunehmen", so Andreas Schlechter von Telonic. So ist das Systemhaus bereits seit Jahrzehnten eine Speerspitze der IT-Branche und kooperiert in allen Bereichen mit hochinnovativen Unternehmen.Dreikampf der IT-TechnologieRuckus Networks überzeugt besonders durch seine ZoneFlex-Technologie, mit der eine lückenlose und hochperformante WLAN-Versorgung, auch komplexer Umgebungen nach entsprechender Analyse und Vorarbeit, umsetzbar ist. Unabhängig und dennoch starker Partner zu sein ist für Andreas Schlechter dabei wichtig: "Wir arbeiten in jeder IT-Disziplin unabhängig von spezifischen Herstellern. Das erlaubt uns, für jeden Bereich die optimale Lösung anbieten zu können", erläutert Schlechter. Telonic stellt die optimale IT-Architektur bei Unternehmen auf drei Säulen: Network, Security und Analytics. Alle drei Bereiche werden zu einer homogenen Funktionalität verbunden, die hochverfügbar und sicher ist. "Netzwerksicherheit und -funktion wird heute vorausgesetzt, kabelgebunden oder auch drahtlos. Wir planen Netzwerke, sorgen für die technische Umsetzung und schützen auf Wunsch rund um die Uhr jede Infrastruktur vor unbefugtem Zugriff", sagt Telonic-Chef Andreas Schlechter.Die Telonic GmbH ist ein führendes IT-Systemhaus mit Spezialisierung auf NSA: Network, Security und Analytics stehen für die entscheidenden Bereiche einer IT-Infrastruktur, die performant aufgebaut und höchstmöglich abgesichert sein sollte. Seit der Gründung 1979 ist das Unternehmen in Familienbesitz und betreut Organisationen und Firmen in nahezu allen Branchen - von Verwaltung, Bildungs- und Gesundheitswesen, Industrie und Logistik über Versicherungswesen bis hin zu weltweit agierenden Konzernen. Durch Partnerschaften mit verschiedenen Technologieführern liefert Telonic innovative Hard- und Software-Lösungen. Neben der herstellerunabhängigen Analyse realisiert Telonic die Projekte von der Logistik bis zur Implementierung und ist Partner für Full Managed Services. Ein eigenes Security Network Operation Center (SNOC) sichert rund um die Uhr Kundennetzwerke ab.Pressekontakt:Weitere Informationen: Telonic GmbH,Albin-Köbis-Str. 2, D-51147 Köln,Tel.: +49 2203 9648 0, E-Mail: presse@telonic.de,Web: www.telonic.dePR-Agentur: euromarcom public relations GmbH,Tel.: +49 611 97315 0, E-Mail: team@euromarcom.deWeb: www.euromarcom.deOriginal-Content von: Telonic GmbH, übermittelt durch news aktuell