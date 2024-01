WISR Aktie: Das ist Wahnsinn!

Die Stimmung und die Diskussion über Wisr in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen verbessert. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hin, weshalb Wisr eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch das Anleger-Sentiment zeigt hauptsächlich positive Meinungen über die Aktie. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die kurzfristige Analyse der letzten 7 Tage, dass die Wisr-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Bei der etwas längerfristigen Betrachtung auf 25-Tage-Basis zeigt sich jedoch, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Wisr-Aktie mit +53,33 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Gut"-Signal ist. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 0,03 AUD auf ein "Gut"-Signal hin, da der Abstand +53,33 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Wisr-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.