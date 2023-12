WISR Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

In den letzten Wochen konnte bei Wisr eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Dies basiert auf einer Auswertung der Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Aufgrund der positiven Auffälligkeiten wurde dieses Kriterium mit "Gut" bewertet. Auch die Veränderung der Anzahl der Beiträge zeigt eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was ebenfalls mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält Wisr daher für diese Stufe ein "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Wisr wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 57,14 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 51,72 Punkten, was ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Zusammen erhält das Wisr-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die charttechnische Bewertung zeigt, dass der aktuelle Kurs der Wisr von 0.023 AUD mit -23,33 Prozent Entfernung vom GD200 (0,03 AUD) ein "Schlecht"-Signal ist. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 0,03 AUD auf eine negative Entwicklung hin und ergibt ebenfalls ein "Schlecht"-Signal. Zusammenfassend wird der Kurs der Wisr-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Aktie von Wisr veröffentlicht, jedoch beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Wisr. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

