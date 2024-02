WISR Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktie von Wisr war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An vier Tagen zeigte das Stimmungsbarometer ein grünes Licht, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, sind vor allem positive Themen im Fokus der Anleger. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Wisr-Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung verstärken oder sogar umkehren. Abhängig von der Intensität der Diskussionen und der Häufigkeit der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf die Diskussionintensität wurde für Wisr eine mittlere Aktivität festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was insgesamt zu einem langfristig negativen Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) verleiht der Wisr-Aktie eine "Neutral"-Einstufung. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 beträgt 54,55, was auf eine "Neutral"-Empfehlung hinweist, während der RSI25 bei 65,12 liegt und somit ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Das Gesamtranking auf Basis des Relative Strength-Indikators lautet daher "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Wisr-Aktie mit 0,033 AUD etwa 10 Prozent über dem GD200 (0,03 AUD) liegt, was ein positives Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung über 50 Tage angibt, liegt hingegen bei 0,04 AUD, was einem Abstand von -17,5 Prozent entspricht und somit ein negatives Signal darstellt. Zusammenfassend wird der Kurs der Wisr-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.