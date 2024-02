WISR Aktie: Ist es vollbracht?

In den letzten zwei Wochen wurde über Wisr besonders positiv in sozialen Medien diskutiert. Das Anleger-Sentiment basiert auf diesen Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern. An drei Tagen war die Stimmung so positiv, dass das Stimmungsbarometer auf grün zeigte und keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen drehten sich die Diskussionen hauptsächlich um positive Themen. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt wird Wisr auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers daher als "Gut" bewertet.

Ein weiterer Indikator, der zur Einschätzung eines Wertpapiers herangezogen wird, ist der Relative Strength Index (RSI). Dieser wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Wisr liegt bei 54,55 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls an, dass Wisr weder überkauft noch überverkauft ist und somit auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz, also dem Sentiment und Buzz, ergibt sich für Wisr ein insgesamt "Schlecht"-Wert. Die Diskussionsintensität war in den vergangenen Monaten zwar üblich, aber die Rate der Stimmungsänderung blieb nahezu unverändert, was zu dieser Einstufung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von Wisr mit einer Entfernung von +10 Prozent vom GD200 ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50 hingegen weist einen Kurs auf, der ein "Schlecht"-Signal darstellt, da der Abstand -17,5 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Wisr-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.