WISR Aktie: Es wird konkret!

Die Einschätzung einer Aktie beinhaltet nicht nur harte Faktoren wie Umsatz und Gewinn, sondern auch weiche Faktoren wie Sentiment und Buzz, also die Stimmung und Diskussionen im Netz. Im Fall von Wisr ergibt sich folgendes Bild: Die Diskussionsintensität im Netz war in den letzten Monaten eher schwach, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Wertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In Bezug auf Wisr war die Diskussion in den letzten zwei Wochen eher neutral. An sechs Tagen überwogen positive Themen, an einem Tag dominierte die negative Kommunikation. In den letzten Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass Wisr aktuell überverkauft ist, was als "Gut"-Signal interpretiert wird. Auf Basis des RSI25 wird die Aktie als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine "Gut"-Bewertung.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Wisr-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,03 AUD liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 0,045 AUD liegt, wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt wird die Wisr-Aktie sowohl aufgrund des Anleger-Sentiments, des RSI und der technischen Analyse mit einem "Gut"-Rating versehen.