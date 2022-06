WISO MeinBüro feiert Jubiläum / Führende Bürosoftware baut auf 15 Jahre Expertise auf

Neunkirchen (ots) -WISO MeinBüro feiert heute sein 15-jähriges Bestehen. Damit baut die Software-as-a-Service-Lösung (SaaS) als führende Bürosoftware für Selbstständige auf eine beispiellose Expertise auf und gilt heute als state of the art. Knapp 60.000 kleine Unternehmen und Selbstständige nutzen die Komplettlösung aktuell. Sie kommen aus allen Branchen z. B. Dienstleistung, Handwerk, Handel und IT.WISO MeinBüro als zukunftssichere Komplettlösung zur Digitalisierung des UnternehmensDie ganzheitliche SaaS-Lösung für den Bürobereich war im Gründungsjahr bereits der Vorreiter unter den Büromanagement-Tools. Damals wie heute ist WISO MeinBüro eine digitale Komplettlösung, von deren vielseitigem Funktionsumfang in den Bereichen Buchhaltung, Finanzen, Steuern, CRM, Dokumentenmanagement, Warenwirtschaft, Organisation, Einkauf und Verkauf die Nutzer:innen profitieren. Die Software umfasst dabei ein großes Repertoire: vom Schreiben rechtssicherer Rechnungen über die Anbindung von Online-Banking und die Erledigung steuerlicher Pflichten bis hin zur Verwaltung von Kunden- und Produktdaten. Ganz nach dem Motto: "Dein Büro macht MeinBüro".Fin Glowick, Chief Revenue Officer bei WISO MeinBüro, zeigt sich stolz: "Dank unserer über die Jahre gewachsenen Expertise und unserem Erfahrungsschatz können wir den Blick in die Zukunft richten und die Weiterentwicklung unserer Produkte direkt nach den Bedürfnissen der Nutzer:innen ausrichten. Wir sehen darin einen echten Mehrwert, den wir direkt an die Anwender:innen weitergeben."Viele Aktionen für Nutzer:innen und InteressierteIm Rahmen der Jubiläumswoche bedankt sich das WISO MeinBüro-Team bei der Kundschaft mit einer heute startenden Aktionswoche, in der es Rabattaktionen auf ausgewählte WISO MeinBüro Produkte und Services geben wird. "Wir freuen uns darauf, auch in den nächsten 15 Jahren den kompletten Büroalltag unserer Anwender:innen spürbar zu erleichtern", so Glowick.Mehr Informationen zur Aktionswoche unter: https://www.buhl.de/buero/15-jahre-wiso-meinbuero/Mehr über WISO MeinBüro:WISO MeinBüro bietet ganzheitliche SaaS-Lösungen für den Bürobereich an, die als Web- sowie Desktopversion den Arbeitsalltag von kleinen Unternehmen erleichtern. Neben WISO MeinBüro sind WISO Steuer, WISO MeinVerein und finanzblick weitere bekannte Marken der Buhl-Gruppe, die mit über 800 Mitarbeitenden das größte inhabergeführte Software-Unternehmen Deutschlands ist. Mit ihrem eigenen, nach VdS-10.000-zertifizierten Rechenzentrum in Deutschland stellt Buhl sicher, dass sämtliche Kundendaten nach höchsten Sicherheitsstandards verschlüsselt und aufbewahrt werden. Mehr Informationen unter www.buhl.de/buero.Pressekontakt:PIABO PRMelina Winter030 25762050meinbuero@piabo.netOriginal-Content von: WISO MeinBüro, übermittelt durch news aktuell