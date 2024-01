WINZER KREMS Grüner Veltliner: Sieger bei den Top 100 in Deutschland

Krems (ots) -Grüner Veltliner aus der Sandgrube 13 ist seit Jahrzenten einer der beliebtesten und erfolgreichsten Weine sowohl in Österreich als auch in Deutschland.Das führende deutsche Weinfachmagazin „Weinwirtschaft“ bewertet jedes Jahr die wichtigsten Weine auf dem deutschen Markt und veröffentlicht im Jänner die „Top 100 Weine des Jahres“.Dabei wurde der Grüne Veltliner „Weinmanufaktur Krems“ von WINZER KREMS zum besten Weißwein International und gleichzeitig zum besten Wein aus Österreich gekürt!WINZER KREMS - Sandgrube 13 prägt wie kein anderes Weingut weltweit die Kategorie „Weißwein International (LEH)“: Der Grüne Veltliner „Weinmanufaktur Krems“ ist durchgehend seit 2008 auf dem Siegerpodest zu finden und vielfacher Sieger dieser Kategorie. Bei dieser Weinbewertung fließen neben der Qualität auch das Preis-Genuss-Verhältnis sowie die Marktbedeutung und der Absatz der getesteten Weine in das Gesamtergebnis mit ein.Das Originalzitat in der „Weinwirtschaft - 1/2024“ bestätigt dieses ausgezeichnete Resultat:„Mit ihrem Grünen Veltliner können die Winzer Krems auch als bester internationaler Weißwein im LEH überzeugen und schieben sich damit sogar noch vor die so beliebten Italiener.“„Dass unser Grüner Veltliner zum besten internationalen Weißwein am deutschen Markt gekürt wurde, bestätigt eindrucksvoll die hingebungsvolle Weingartenarbeit und die kompromisslose Qualitätsphilosophie der WINZER KREMS!“, meint der sichtlich stolze Geschäftsführer Ludwig Holzer. „Nur so konnte es gelingen, so prominente Herkünfte und Rebsorten wie Lugana und Pinot Grigio auf die Plätze zu verweisen.“Die WINZER KREMS sind seit 1972 mit einer eigenen Vertriebsniederlassung in Deutschland präsent. Mehr als 3 Mio. Flaschen pro Jahr werden in der deutschen Gastronomie, im Fachhandel und im gehobenen Lebensmitteleinzelhandel abgesetzt. Damit sind die Winzer aus der Sandgrube 13 Marktführer für österreichische Flaschenweine auf dem wichtigsten Exportmarkt.Über WINZER KREMS – Sandgrube 13Vor 85 Jahren gegründet, haben sich die WINZER KREMS zum mittlerweile umfangreichsten Qualitätsweinproduzenten Österreichs entwickelt und übernehmen dabei großteils handverlesene Weintrauben von rund 730 Mitgliedsweinhauern mit einer Vertragsrebfläche von 1.200 Hektar. Durch die ganzjährig enge Kooperation zwischen Weinfachleuten und Winzern wird eine optimale Basis für die Weinqualität bereits im Weingarten geschaffen. Zu den beliebtesten Rebsorten zählen neben dem Grünen Veltliner auch Riesling, Gelber Muskateller und Blauer Zweigelt. Mit der Ernte 2022 wurde WINZER KREMS erstmals nach den Kriterien von „Nachhaltig Austria“ zertifiziert. Im Sinne der Weiterentwicklung der Nachhaltigkeit werden PIWI-Rebsorten wie Donauriesling, Donauveltliner und Blütenmuskateller vermehrt angepflanzt. Die Weine werden derzeit zu 45 % in Österreich und zu 55 % weltweit vermarktet. Die Top-Exportländer sind Deutschland, Niederlande, USA und Japan.Pressekontakt:WINZER KREMS eGHr.Ludwig HolzerSandgrube 13, A-3500 KremsTel. +43 2732 85511office@winzerkrems.atOriginal-Content von: WINZER KREMS eG, übermittelt durch news aktuell