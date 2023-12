WIA Gold Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die technische Analyse der Aktie von Wia Gold zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,04 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,042 AUD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von +5 Prozent und einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 0,03 AUD, was bedeutet, dass die Aktie einen Abstand von +40 Prozent hat und daher als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 16,67 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als überverkauft gilt und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen überverkauften Wert von 25, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, mit fünf Tagen im grünen Bereich und keinen negativen Diskussionen. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" basierend auf dem Anleger-Sentiment.

In den letzten Wochen wurde keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Wia Gold festgestellt. Daher wird das Sentiment mit "Neutral" bewertet. Die Veränderung der Anzahl der Beiträge zeigt jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Wia Gold daher eine Bewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Stärke der Diskussion.

Zusammenfassend zeigt die technische Analyse, dass Wia Gold gemischte Bewertungen erhält, wobei das Anleger-Sentiment positiv ist, während die Stärke der Diskussion negativ bewertet wird.