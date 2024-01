WI2WI Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Die Dividendenrendite von Wi2wi liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies zeigt, dass das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs ungünstig ist. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Wi2wi ist neutral, wie aus Diskussionen in sozialen Medien und Foren hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die Diskussionen im Internet über Wi2wi zeigen eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung des Sentiments führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls stabil, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des langfristigen Stimmungsbilds führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Wi2wi über dem gleitenden Durchschnittskurs liegt, sowohl auf Basis der vergangenen 200 Tage als auch der vergangenen 50 Tage. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" im Bereich der technischen Analyse. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.