WI2WI Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Der Relative Strength Index (RSI) für Wi2wi liegt aktuell bei 33,33, was auf eine neutrale Situation hinweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch für den RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt. Auch hier liegt der Wert bei 33, was auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wi2wi liegt derzeit bei 20,24 Euro, was bedeutet, dass die Börse 20,24 Euro für jeden Euro Gewinn von Wi2wi zahlt. Dies ist 36 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 31, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist. Auf Grundlage des KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Wi2wi in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Wi2wi um 43 Prozent darunter. In der "Kommunikationsausrüstung"-Branche liegt die Rendite von Wi2wi sogar um 47,38 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.