WI2WI Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Die Dividendenrendite von Wi2wi beträgt aktuell 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten. Eine technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Wi2wi-Aktie sowohl auf Basis der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage bei 0,02 CAD liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Aktie auf Basis der Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Wi2wi in den vergangenen Wochen kaum verändert. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich neutral bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls unauffällig, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Zusammenfassend lässt die Anleger-Stimmung die Einstufung "Neutral" zu, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung des Unternehmens führt.