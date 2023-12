WI2WI Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Die Stimmung und der Buzz um Aktien werden nicht nur von Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch vom langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Eine Untersuchung der Aktie von Wi2wi auf diese Faktoren hin ergab eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Wi2wi blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führte. Somit erhält die Aktie von Wi2wi bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Wi2wi-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 0,02 CAD. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Neutral". Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Wi2wi-Aktie ein "Neutral"-Rating. Somit wird die Wi2wi-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Wi2wi-Aktie hat einen Wert von 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 100, was bedeutet, dass Wi2wi hier überkauft ist. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Wi2wi.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Wi2wi wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Dadurch erhält Wi2wi auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.