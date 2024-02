WH Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Die Dividendenpolitik von Wh zeigt sich derzeit als überdurchschnittlich, da das Unternehmen höhere Dividenden als der Branchendurchschnitt von Nahrungsmitteln ausschüttet. Mit einer Differenz von 1,88 Prozentpunkten (5,77 % gegenüber 3,89 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Bewertung "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Wh ist eine längere Beobachtung der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung möglich. Über einen längeren Zeitraum betrachtet, weist die Aktie eine durchschnittliche Diskussionsintensität auf, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Änderungen und entspricht somit ebenfalls einer neutralen Einstufung. Insgesamt erhält die Aktie in diesem Punkt die Bewertung "Neutral".

Im Branchenvergleich konnte die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 3,08 Prozent erzielen und liegt damit 21,2 Prozent über dem Durchschnitt der Verbrauchsgüter-Branche. Im Bereich Nahrungsmittel liegt die Aktie sogar 20,64 Prozent über der durchschnittlichen jährlichen Rendite. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Abschließend wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, um festzustellen, ob die Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 21,43 Punkten, was auf eine Überverkaufssituation hindeutet und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder eine überkaufte noch eine überverkaufte Situation, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher in diesem Punkt mit "Gut" bewertet.