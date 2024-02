WH Aktie: Was war das denn?

Die Technische Analyse zeigt, dass die Wh-Aktie laut dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 4,64 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 4,83 HKD liegt, was einer Abweichung von +4,09 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 4,83 HKD eine Abweichung von 0 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Wh-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Wh eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Nahrungsmittel) wird die Wh-Aktie als unterbewertet angesehen, da sie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,36 gehandelt wird, während das Branchen-KGV bei 68,55 liegt. Daraus resultiert eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Hinsichtlich des Branchenvergleichs Aktienkurs hat die Wh-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 3,08 Prozent erzielt, was 21,2 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Verbrauchsgüter" liegt. Im Vergleich zur Branche "Nahrungsmittel" liegt die Rendite sogar 20,64 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung auf dieser Stufe mit "Gut" führt.